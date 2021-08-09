Amcasıyla birlikte girdiği denizde boğulan Ahmet'in cansız bedeni bulundu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün amcasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun bugün cansız bedeni bulundu.

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Tuzağı plajında dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Elmas (43) ile yeğeni Ahmet Enes Elmas (10) denizde yüzdükleri sırada boğuldu. İhbar üzerine olaya müdahale eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Yusuf Elmas'ı kıyıya çıkardı, yeğeni ise gözden kayboldu. Yapılan müdahalelerde Yusuf Elmas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizde gözden kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Enes Elmas'ı bulmak için de arama çalışması başlatıldı. Ahmet Enes'in cansız bedeni, bugün saat 15.45 sıralarında bulundu.

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