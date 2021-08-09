Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2) 

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde otobüs sürücüsü Adem Y.´nin tabancayla vurulmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan C.A. (52) ve Y.A. (28) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.A. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-08-09 23:37:47



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