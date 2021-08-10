BAŞKİM’de merkez kursları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAŞKİM’de merkez kursları devam ediyor

İHA

BAŞKİM’de merkez kursları devam ediyor

Başiskeleliler'in meslek sahibi olmasında katkı sunan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezinde (BAŞKİM) verilen meslek kursları tam hız devam ediyor.
Başiskele Belediyesi BAŞKİM, işverenler ile iş arayanların ortak noktası oldu. Bu kapsamda BAŞKİM’de meslek edindirme kursları yoğun tempoda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hali hazırda her biri 12’şer kursiyere eğitim veren Muhasebede Modüler Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu, Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu ve Bilgisayar İşletmenliği(operatörlüğü) kursu sürüyor. Ortalama 1 ay süren eğitimlerin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, istihdam edilmek üzere işverenler ile buluşturuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar
YEREL HABERLER Cevher Dudayev Parkı’nda son dokunuşlar
Trabzonlular’dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Trabzonlular’dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu ...
Derince’nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası
YEREL HABERLER Derince’nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası
Dilovası’nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor
Kartepe’de hizmet yatırımları hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Kartepe’de hizmet yatırımları hızla ilerliyor
PKK'lı kadın terörist, Kocaeli´de yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı kadın terörist, Kocaeli´de yakalandı
(ÖZEL) Eray Şamdan: Karatenin efsane ismi olmak istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eray Şamdan: Karatenin efsane ismi olmak ...
Kundakta başladığı sporda destan yazdı, tarihe geçti Milli karateci Eray Şamdan: “İyi ki karatenin içinde doğmuşum” “Bu şekilde milletimizi gururlandırmaya çalışıyoruz” Baba Adnan Şamdan: “Oğlum olursa Avrupa, dünya şampiyonu yapacağım diye hedef koymuştum” “Dünyayı verseler bu kadar mutlu olamazdım”
YEREL HABERLER Kundakta başladığı sporda destan yazdı, tarihe ...
İzmit Belediyesinden helikopter havuzuna su desteği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden helikopter havuzuna su desteği
Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2) 
YEREL HABERLER Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2) 
Her yerde aranan PKK’lı terörist saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Her yerde aranan PKK’lı terörist saklandığı evde ...
Otobüs sürücüsünü ilk iş gününde silahla yaralayıp darp eden şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüs sürücüsünü ilk iş gününde silahla yaralayıp ...
Amcasıyla birlikte dalgalara kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Amcasıyla birlikte dalgalara kapılan çocuğun cansız ...
Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Silahlı saldırı güvenlik kamerasında / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Silahlı saldırı güvenlik kamerasında / Ek fotoğraf
Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 ...
Silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Eski parke fabrikası alevlere teslim oldu, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Kullanılmayan depoda çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı Gökyüzünü siyah dumana bürüyen yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Eski parke fabrikası alevlere teslim oldu, siyah ...
Amcasıyla birlikte girdiği denizde boğulan Ahmet'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Amcasıyla birlikte girdiği denizde boğulan Ahmet'in ...
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
YEREL HABERLER Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk ...
Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet’ten
YEREL HABERLER Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet’ten
D-100'de motosikletin devrilmesi ile sürücü yaralandı
YEREL HABERLER D-100'de motosikletin devrilmesi ile sürücü yaralandı
Fransa´dan tatil için geldiler, Balıkesir'deki otobüs kazasında öldüler
YEREL HABERLER Fransa´dan tatil için geldiler, Balıkesir'deki otobüs ...
Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı