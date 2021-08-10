Pandemi, gerçek yaşam tarzımızı dijitale çevirdi Dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya süreci değerlendirdi

– Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda bulunan korona virüs pandemisi, yaşam tarzımızı dijitale çevirdi.

Hem normal hayatımızda, hem de alışverişlerde giderek artan dijitalleşmeyi, dijital medya danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya değerlendirdi. İnternet teknolojileriyle birlikte dijital çağa sıçrayan sosyal yaşamın, Covid19 salgınıyla birlikte dijitalleşen dünyada yepyeni bir uçurumun eşiğine geldiğini ifade eden Sertkaya, “2020 yılının ortalarında Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve böylece tüm dünyayı etkileyerek bir dünya karantina sürecine neden olan korona virüsü, gerçek yaşam tarzını dijitalleştirmeyi zorunlu kılıyor" dedi.

İnsanların dışarı zorunlu olmadıkça çıkamadıklarından, online alışverişlere fazlasıyla ilgi gösterdiklerini ifade eden Rüzgar Eymen Sertkaya, “Pandemi sürecinde sosyal medya kullanımında da ülkemizde ve tüm dünyada ciddi artış olduğu aşikar. Bu süreyi biraz aşağı çekip vaktinizi daha verimli yerlere ayırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Artık her ürünün, fazlasıyla internet ortamında da bulunduğuna dikkat çeken Sertkaya, “Dijital ortamda alışveriş yapmanın hem avantajları, hem de dezavantajları bulunuyor. Öncelikle güvenilir siteler tercih edilmelidir. Güvenli ödeme uygulamasının olduğu siteler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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