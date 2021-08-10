Kocaeli'nin 7'nci mavi bayrağı göndere çekildi



Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Kovanağzı Plajı´nda mavi bayrak göndere çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte 6´sı Kandıra´da olmak üzere 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu söyledi.

Kocaeli'deki mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor. Karamürsel'de 1, Kandıra'da 5 olmak üzere toplam 6 mavi bayraklı plaja sahip olan Kocaeli'de, Kovanağzı Plajı'nın da mavi bayrak almaya hak kazanmasıyla bu sayı 7'ye yükseldi. Kovanağzı Plajı'nda mavi bayrak, bugün törenle göndere çekildi.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çevre felaketlerini çok daha derinden hissediyoruz. Biz doğayla barışık bir şekilde yaşamak zorundayız. Bu yüzden sıfır atık konusundaki hassasiyetimizi, çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Doğaya hükmetmek yerine ona uyum sağladığımızda dünya daha iyi bir hale gelecektir. Bizlerin çevre konusunda hassasiyete büyük önem vermesi gerekiyor. Marmara Denizi'nde müsilajla karşılaştık. Doğanın kurallarına uymadığınız takdirde, doğa sizinle karşı karşıya geliyor. Denizlerin daha temiz olması için, arıtma için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kocaeli´de artıma tesislerimizin sayısı 23´e ulaştı. Eksik kalan kısımlarımızı da 2 yıl içinde tamamlayacağız" dedi.

Büyükakın, Kovanağzı Plajı ile birlikte Kocaeli´de 7 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mavi bayrak, su kalitesi ve çevresel standartların tutturulduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bu yüzden daha fazla ağaç dikmeli, altyapı çalışmalarını geliştirmeliyiz. Kocaeli´de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden biri olacak. Bu şehir, her geçen gün daha yeşil olmaya devam edecek."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR

2021-08-10 15:07:07



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