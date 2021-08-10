İşten çıktıktan sonra evine gitmek isterken canından oldu D-100'de yolun karşısına geçerken aracın çarptığı genç yaşamını yitirdi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde işten çıktıktan sonra evine gitmek isteyen genç, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı restoranda mesaisinin bitmesi sonrasında eve gitmek için yola çıkan Yakup Çakır (19), D100 Karayolu’nun karşısına geçmek isterken, sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın çarpması neticesine ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakır, Başiskele ilçesine bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çakır’ın cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır’a çarpan araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı, sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Çakır’ın cenazesi Uzuntarla Yeşiltepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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