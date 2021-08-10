Gebze´de arazideki ot ve çalılar yandı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bozuk ormanlık alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yanan ot ve çalılar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Saat 18.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan arazide kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Bozuk ormanlık alanda ot ve çalıların tutuştuğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede yayılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-08-10 20:02:48
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