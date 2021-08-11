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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman itfaiyeciler evlerine döndü Ateş savaşçıları ailelerine kavuştu

İHA

Kahraman itfaiyeciler evlerine döndü Ateş savaşçıları ailelerine kavuştu

Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınlarıyla mücadele için yangın bölgelerine giden Kocaelili itfaiyeciler evlerine döndü. İtfaiyeciler aileleri ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanırken, duygusal anlar yaşandı.
13 gün boyunca zor şartlar altında yangın söndürme çalışmalarına katılan Kocaeli İtfaiyesi Ekipleri bölgelerdeki yangınların kontrol atına alınmasıyla birlikte evlerine döndü. 16 itfaiye personelini karşılamak için Kocaeli İtfaiye Amirliğinin önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Aileleri ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan itfaiyeciler araçtan iner inmez ailelerine koşarak hasret giderdi. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiyecilerin büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Aileleri de gurur duyuyor az önce burada bir sevgi seli yaşandı. Çocuklar babalarını çok özlemişti. Onları sağ salim evlatlarına kavuşturan rabbimize şükrediyoruz kazasız belasız buraya geldiler. Oradaki çalışmalara ciddi katkıları oldu" dedi.
“Günlerdir ailelerinden uzaktalar, büyük fedakarlık gösterdiler”
Yangın bölgelerinde mücadele eden itfaiye erlerinin büyük fedakarlık gösterdiklerinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İlk gün arkadaşlarımızı oraya gönderdik iki tane arazöz, bir pikapla. 16 kişilik ekibimiz oradaki çalışmalara çok büyük katkılar verdiler. Manavgat’taki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimizi diğer bölgeye naklettik oradaki çalışmaları da tamamladıktan sonra bugün yuvalarına döndüler çocuklarına kavuştular. Oradaki çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz, gurur duyuyoruz. Çok güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Zaman zaman da bu tür olaylarda diğer illere yardım için kendileri fedakarca gidiyorlar. Günlerdir ailelerinden uzaktalar, büyük fedakarlık gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha bu millete böyle sıkıntılar yaşatmasın” dedi.
“Müthiş bir mücadele ve birliktelik vardı”
Yangın bölgelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden itfaiye eri Haluk Gülistan, “Öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. İş başa düşünce yapacak bir şey kalmıyor tabi ki. Şehit olan itfaiyeci kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum ailelerine sabır diliyorum. Millet olarak çok büyük bir mücadele verdik. Üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz hem Kocaeli itfaiyesi olarak hem diğer itfaiye ekipleri olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük destek aldık, devlet bütün imkanlarıyla oradaydı, müthiş bir mücadele ve birliktelik vardı” diye konuştu.
“Çocuğumun kokusuna doyamadım”
13 günlük süreçte 2 buçuk aylık çocuğunu çok özlediğini ifade eden Gülistan, “Çocuğumu çok özledim daha 2 buçuk aylık. Her gün videolarına baktım tabi internet çekmiyor müsait olduğum durumda, yakaladığım zamanlarda onunla yetindim. Önce vatan dedik Allaha şükür sağ salim de geri döndük. Çok mutluyuz üstümüze düşen görevleri yaptık. Vicdanımız rahat bir şekilde geldik. Devletim, milletim adına mutluyum rabbim tekrarını yaşatmasın. Yangında görev alan bütün itfaiyeci kardeşlerime de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimiz var olsun. Çocuğumu tekrar kucağıma almak müthiş bir duyguydu zaten kaç zamandır bu anı bekliyorum. Sürekli bunun hayali içerisindeydim. Kokusuna doyamadım öyle söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
“34 saatlik uyku bile bize yetiyordu”
Zorlu şartlar altında mücadele ettiklerini belirten itfaiye eri Ali Özdemir, “13 gün biz sahadaydık. Aniden görev gelince apar topar eşyalarımızı topladık hatta eşime bile söylemem aniden oldu çünkü bizim görevlerimiz hep aniden olduğu için toparladık eşyalarımızı çıktık. 11 günümüz Manavgat’ta geçti. İlk gün gece saat 1 buçukta vardığımızda sabaha kadar çalıştık 30 saat gibi bir süre uykusuz görev yaptık. Orada değişik bir atmosfer vardı 34 saatlik uyku bile bize yetiyordu. Şartlar zordu ormanlık alan Kocaeli’de biz 11 senedir itfaiyecilik yapıyoruz ama orada şartlar daha zor uyku problemi var, alan zor. Daha sonra Muğla’ya geçtik Muğla’daki ormanlık alanlara müdahale ettik Allaha şükür kazasız, belasız alnımızın akıyla döndük memleketimize. Eşime çocuğuma kavuştum. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın ülkemize gerçekten zor” ifadelerini kullandı.
“Çocuğumun bana ilk sarılışı, öpüşü başka bir duygu”
Eşi ve çocuğuyla kavuştuğunda duygulandığını ifade eden Özdemir, “Vakit buldukça çocuğumla görüntülü görüşüyorduk ama onun beni arayışları, eşim söylüyordu sabahları babam işte diye odaları geziyordu tabi duygulanıyor insan. Çocuğumun bana ilk sarılışı, öpüşü başka bir duygu. Bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız. Biz 2448 çalışıyoruz evden ayrılıyoruz ama bu sefer 13 gün aralıksız ayrıldık görevdir eyvallah bundan hiçbir zaman gocunmadık ama zor oluyor gerçekten” dedi.
İtfaiye eri Ali Özdemir’in eşi Şükran Özdemir ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek şu sözleri sarf etti;
“Ülkemiz adına, vatan için fedakarlık yaptı bunun için gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha ülke olarak böyle kötü gün görmeyiz, yaşamayız. Güzel sonuçlandı emekleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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