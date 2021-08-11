6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı Yanan ormanları görünce 7 aydır biriktirdiği harçlıklarını feda etti

Kocaeli'de yaşayan 6 yaşındaki Zeynep, kumbarasında biriktirdiği 134 TL'yi yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki vatandaşlar için bağışladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren ve 60 bin hektarlık alanı kül eden büyük yangının ardından yaralar da sarılmaya başlandı. Türkiye'nin her şehrinden Manavgat'a yardım gönderilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Zeynep’te yardım için seferber oldu. Zeynep Yerlikaya'nın 7 aydır kumbarasında biriktirdiği 134 TL'si, Antalya Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası hesabına bağışlandı.



"Benim gibi çocuklara para göndereceğim"

Yangının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Zeynep Yerlikaya, "Bende kumbaramı yangında zarar gören insanlara göndereceğim. Yangın olunca çok üzüldüm. Orada yaşayan benim gibi çocuklara para göndereceğim" dedi.



"Yaklaşık 7 aydır para biriktiriyordu"

Zeynep’in babası Adem Yerlikaya da, Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınlarının hem kendisini, hem de kızını çok üzdüğünü belirterek, "Kızım haberlerde orman yangınlarını gördü, ağaçların yok olduğunu gördü. Hepimiz çok üzüldük. Kumbarasını bağışlamayı teklif ettim O da hemen kabul etti. Kumbarasında 134 TL çıktı. Yaklaşık 7 aydır para biriktiriyordu. Ben söyleyince hemen kabul etti, 'bağışlayalım baba' dedi" ifadelerini kullandı.



"134 TL ile 14 ağaç dikilebilir"

Çocukların yardım konusunda çok daha duygusal olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Benim kızım da bu duygusal çocuklardan biri oldu. Böyle bir kampanya başlattık, keşke herkes bu konuda bir şeyler yapsa. Yardımın çoğu, azı yok. 10 liraya bir ağaç dikiyorlar. Belki 134 TL ile 14 tane ağaç dikilecek, belki kızım buna vesile olacak bilemeyiz" şeklinde konuştu.

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