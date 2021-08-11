Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ağaçlık alanda cesedi bulunan Selahattin Düzeltici'nin (56) ölmeden önce, alkollü halde hastaneye geldiği görüntüler ortaya çıktı. Düzeltici'nin alkole bağlı kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta 13 Temmuz günü bölgede görevli temizlik işçisi, çürümüş bir cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Yapılan araştırmada, cesedin, 1 Temmuz´dan sonra haber alınamayan, yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Selahattin Düzeltici´ye ait olduğu belirlendi. Selahattin Düzeltici'nin, alkole bağlı olarak kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Düzeltici'nin cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polisinin yaptığı araştırmada, Düzeltici'nin 1 Temmuz'da alkollü halde Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini tespit etti. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Selahattin Düzeltici'nin sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle koridorlarda gezdirildiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-08-11 11:19:43



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