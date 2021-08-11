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Başkan Söğüt, “Çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz”

İHA

Başkan Söğüt, “Çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetleri yerinde inceledi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetleri yerinde inceledi. İlk olarak Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir’den ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi aldı. Daha sonra Teknik Hizmetler Alanı’ndaki çalışmaları ve yeni atölye alanlarını inceleyen Başkan Şener Söğüt, daha güzel bir Körfez için durmadan çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Söğüt, “Bizim göreve geldiğimizden bu yana tek bir arzumuz var; halkımızın daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi. 2,5 yılı geride bıraktık. Göreve gelirken hemşehrilerimize ne taahhüt ettiysek hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz. Pandemi sürecine rağmen yapmamız gerekli tüm projeleri başlattık. Projelerimiz aksamadan devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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