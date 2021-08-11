Mavi Masa 3 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çayırova Belediyesi Mavi Masa İşkur Hizmet noktası, 2,5 yılda 3 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirdi.
Çayırova Belediyesi Mavi Masa İşkur Hizmet noktası, ilçede yaşayan işsiz vatandaşlara özel sektörde istihdam sağlamaya devam ediyor. Belediyenin giriş katında âdeta istihdam ofisi gibi çalışan Mavi Masa, iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü vazifesi görüyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçedeki sanayi kuruluşlarına yaptığı ziyaret ve istihdam için işbirliği görüşmeleri sonrası daha da hareketlenen mavi masa, açık pozisyon, vasıf ve mesleklerine göre vatandaşları en doğu işe yönlendiriyor. Vasıflı, vasıfsız, lisans, engelli, emekli, sabıkalı, ev hanımlarının evde iş talebi ve typ başvurularının yanında işsizlik ödeneği, öğrencilerin staj başvurularını da alan mavi masa, 2,5 yılda 3 binden fazla vatandaşın işe girmesini sağladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.