Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasaya sürmeye hazırlandığı 187 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Mollafenari Mahallesi’nde Y.Y. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine takip başlattı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 156 gram metamfetamın, 11 gram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde ölçüm aparatı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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