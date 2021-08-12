Çayırova’da çöp taksi hizmete başladı

Çayırova Belediyesi’nin araç filosuna yeni dâhil ettiği çöp taksi hizmete başladı.

Temiz çevre, sağlıklı şehir anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha hızlı ve kolay hizmet için yenilikler yapmaya devam ediyor. Daha temiz, yeşil ve yaşanabilir Çayırova için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Başkan Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan çöp takside test sürüşü gerçekleştirdi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen programda araçla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi, daha sonra aracı sürdü.

Şehrin temizliğine, çevreye ve vatandaşların sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Temiz çevre, sağlıklı şehir anlayışıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Bizler hem inancımız gereği hem de vatandaşlarımızın daha temiz bir Çayırova’da yaşamaları düşüncesiyle özellikle temizlik işlerine çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik işlerinde birçok yeniliklere imza attık. Çöp taksiyle de bu yeniliklerden birini gerçekleştirmiş olduk. Çöp taksi dar sokaklarda ve çöp birikmesinin yoğun olma ihtimalinin olduğu noktalarda anlık çözümler üretecek. İhtiyaç duyulan her noktada çöplerin birikmesini engelleyeceğiz. Çöp taksi projesi Çayırova’mızda bir ilk. İnşallah önümüzdeki süreçte araç filomuza yeni çöp taksiler ilave etmek suretiyle bu hizmetimizi ilçemizin geneline yaygınlaştıracağız. Çöp taksimiz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Çöp toplama kapasitesi 500 kilogram olan mini araç işlek caddelerde trafiği aksatmadan ve çöplerin birikmeden alınmasını sağlayacak.

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