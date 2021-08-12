Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut U. Yönetimindeki 41 AGC 801 plakalı motosiklet Hüseyin K. İdaresindeki 42 E 3937 plakalı Honda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü motordan düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut U. Ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Meydana gelen kaza sonrasında D100 Karayolu İstanbul istikametinde kısa süreli yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür
YEREL HABERLER Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür
Kartepe’de yatırımlar durmuyor
YEREL HABERLER Kartepe’de yatırımlar durmuyor
Çayırova’da çöp taksi hizmete başladı
YEREL HABERLER Çayırova’da çöp taksi hizmete başladı
Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt başarılı sporcuları ağırladı
Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı’nda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı’nda vatandaşlarla ...
Yaz Akademisi’nde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Yaz Akademisi’nde eğitimler sürüyor
Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı
Özel sporcular engel tanımadı
YEREL HABERLER Özel sporcular engel tanımadı
TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu’ndan KTO üyeleri ile buluştu
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu’ndan KTO üyeleri ile ...
İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı
Büyükşehir’de gündem sıfır atık yönetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’de gündem sıfır atık yönetimi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi Yangını izlemek için sokağa döküldüler
YEREL HABERLER Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi ...
D-100 ‘de otomobil ile çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER D-100 ‘de otomobil ile çarpışan motosikletli kurye ...
'Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri' sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 'Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri' sahiplerini buldu
Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs ...
Mesire alanlarında temizlik çalışmaları
YEREL HABERLER Mesire alanlarında temizlik çalışmaları
Vatandaşlara hizmet edecek o kompleksin temeli atıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara hizmet edecek o kompleksin temeli atıldı
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı
YEREL HABERLER Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık ...
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek tıbbı malzemeleri yere saçtı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı Sağlık ...
5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik ...
Mavi Masa 3 bin kişiyi işe yerleştirdi
YEREL HABERLER Mavi Masa 3 bin kişiyi işe yerleştirdi
Başkan Söğüt, “Çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz”
Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında işbirliği
YEREL HABERLER Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında ...
Deprem şehitleri 22.yıl dönümünde Gölcük’te anılacak
YEREL HABERLER Deprem şehitleri 22.yıl dönümünde Gölcük’te anılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.