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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de dereler ıslah ediliyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü birçok ilçede dereleri ıslah için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor

Kocaeli’de dereler ıslah ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü birçok ilçede dereleri ıslah için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yüzey sularının aktığı derelerin düzenli akışını sağlamak ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmaması için Kocaeli genelinde birçok ilçede ıslah ile temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Kocaeli genelinde onlarca dere bulunuyor. Sağanak yağışlar veya kaynak suları gibi yüzey sularının aktığı dereler yerleşim alanlarından geçerek İzmit Körfezi ile Karadeniz’e akıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yerleşim alanları içerisinden geçen derelerin tehdit oluşturmaması için bir yandan temizlik çalışmaları yapıyor bir yandan da ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.
2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde onlarca derede 100 kilometreye varan ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yılı yatırım programı kapsamında ise İzmit’te Alikahya Kule, Kartepe’de Köseköy Beycemal, Eşme Topağaç ve Maden, Maşukiye Balıkhane, Dumlupınar Kule, Şefkatiye Küçüksu, Uzunbey Yirim, Gölcük’te Batak ve Karınca, Darıca’da Ağıl, Gebze’de İnönü ve Balçık, Kandıra’da Pınarlı, Körfez’de Hereke Köyiçi ile Başiskele’de Doğa Koleji yanındaki derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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