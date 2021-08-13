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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylere ulaşım seferberliğinden 100 bin vatandaş faydalanacak

İHA

Köylere ulaşım seferberliğinden 100 bin vatandaş faydalanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerin ulaşımına yönelik günlük 56 hatta 88 araç ile başlatılacak ulaşım seferberliğinden yaklaşık 100 bin vatandaş faydalanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, köylere ulaşım seferberliği başlattı. 16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ulaşımpark tarafından başlatılacak seferberlik için, bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin köylerine 56 hatta günlük 13 bin kilometre yol yapacağız. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapacağız” dedi.
“Köylerimiz çok önemli konfora ulaşacak”
Köyler arası başta olmak üzere ilçe merkezlerine ve şehir merkezine toplu taşıma hizmeti verecek otobüslerin çok önemli bir talebi yerine getireceğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Kırsal alanlarımız diğer köyler ve şehir merkezleriyle ulaşımını kesintisiz hale getiriyoruz. Toplu taşıma hizmetleri açısından köylerimiz çok önemli bir konfora ve rahatlığa ulaşacak. İnsanımızı merkeze alan bu yeni ve çok önemli hizmetimizle artık köylerimizdeki ulaşım eksiklikleri de geride kalmış olacak. Kırsal kalkınmayı artırmak ve köylerde yaşam kalitesini yükseltmek için seferberlik halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ulaşım hamlesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlayacağız. Bu sayede kentin tarım ekonomisinin korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

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