Kocaeli'de yakalanan PKK´lı terörist adliyede

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, jandarma operasyonuyla yakalanan PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi N.W.M. (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı belirlenen N.W.M. isimli kadın teröristin İzmit´te olduğunu belirledi. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.'nin, Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Jandarmanın operasyonu ile N.W.M. yakalandı. N.W.M., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-08-13 16:01:37



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