Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşamışlar (2)

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ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

İzmit´te, müşterilerin bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdiği belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Buse İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-08-13 17:01:03



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