Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken, mahkeme tutuklandı.

Gebze'nin Eskihisar Mahallesi´nde salı günü otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kuruyan otlar ve çalılar yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.´yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan N.S., ifadesinde, bölgede bulunduğu sırada yangının attığı sigara izmaritinden kazara çıktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-08-13 17:49:13



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