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Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı Şahıs yangının sigara sebebiyle çıktığını iddia etti

İHA

Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı Şahıs yangının sigara sebebiyle çıktığını iddia etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan otluk alandaki yangına sebebiyet veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs ifadesinde yangının sigaradan kazara çıktığını iddia etti.
Olay, Salı günü Gebze ilçesinde bulunan bir otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına sebebiyet veren N.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde yangının sigaradan kazara kaynaklandığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın çeşitli suçlardan olmak üzere 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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