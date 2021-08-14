Kandıra'nın Cebeci Plajı'nda denizde boğuldu

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Selda Hatun TAN/ KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı'nda sabah denize giren Ramazan Karademir (55), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Kandıra'daki Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde plaja gelen Ramazan Karademir, denize girdi. Bir süre sonra Karademir'in gözden kaybolduğunu görenler, görevlilere haber verdi. Denizde kurtarma çalışması başlatan cankurtaranlar, Karademir'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ramazan Karademir'in cesedi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2021-08-14 13:37:58



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