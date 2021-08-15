Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar

Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobildeki bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi´ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bu arada polis ekibi, pompalı tüfeği bularak el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-08-14 23:57:39
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