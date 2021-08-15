İzmit Belediyesinin yardım kamyonu sel bölgesine gönderildi

İzmit Belediyesinin öz kaynakları ve vatandaşların bağışları ile oluşturulan yardım kamyonu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu’ya doğru yola çıktı.

İzmit Belediyesi, doğal afetlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından, sel felekatiyle karşı karşıya kalarak büyük can ve mal kayıplarının yaşandığı Kastamonu’ya da bir kamyon dolusu yardım gönderdi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonunda belediyenin kendi öz kaynakları ve vatandaşlardan gelen bağışlar kullanıldı. Felekatten etkilenen bölgelerden gelen ihtiyaç talebine göre İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası’nda hazırlanan koliler, belediyenin görevlendirdiği kamyon ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kastamonu’nun Bozkurt bölgesine doğru yola çıktı.

Yardım aracının içerisinde yer alan ürün ve malzemelerin kısa sürede afet bölgesine ulaşacağını belirten İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "Karadeniz ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok üzgünüz ve gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla hemen harekete geçtik. Oradaki mevkidaşlarımızla irtibata geçerek ne tür ihtiyaçları olduğu konusunda bilgi aldık. Edindiğimiz bilgiler neticesinde oluşturduğumuz ihtiyaç listesini öncelikle kendi öz kaynaklarımız ve sonrasında da vatandaşlarımızın bağışları ile hazır hale getirdik. Yardım aracımızda gıda kolisi, temizlik malzemeleri, arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak olan yağmurluk, çizme, pil ve buna benzer malzemeler bulunuyor. İlk kamyonumuz bu malzemelerle birlikte Kastamonu’ya doğru yola çıktı. Herkese buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaraları birlikte saracağız. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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