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Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan genç kızın babası: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok

DHA

Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan genç kızın babası: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok


Dinçer AKBİR-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, dershaneden çıkıp evine giderken Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup, yaraladığı 17 yaşındaki Ayşegül A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba Metin A., kızı hakkında sosyal medyada çıkan iddiaları yalanlayarak, "Beyin ölümünün gerçekleşmesi gibi bir durum yok" dedi. 
Gebze Pelitli Mahallesi´nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, dershaneden dönen Ayşegül A.´yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Ayşegül A.´yı Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Ayşegül A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisine Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen genç kız hakkında, bugün sosyal medyada beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. İddiaları yalanlayan baba Metin A., kızının sol elini hareket ettirmeye başladığını anlatarak, kök hücre tedavisine başlayacaklarını söyledi. 
`BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞMESİ GİBİ BİR DURUM YOK´ 
Kızının tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Metin A., "Tam 35 gün oldu. Ambulans Gebze'de özel bir hastaneye götürdü. Orada 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Durumunda gelişme olarak, seslendiğimizde gözlerini açıp, bakıyor. Herhangi bir tepki vermiyor. Sadece sol elini oynatabiliyor. Vücudunun hiçbir yerini oynatamıyor şu an. Doktorlar, 'İyileşme şansı yok' diyorlar. Çünkü beyin hücreleri öldüğünde, tekrar canlanma durumu olmazmış. Bundan dolayı bize bir umut vermiyorlar. Bizim her şeyimiz yıkıldı. Hayatın anlamı gitti. Beyin ölümü gerçekleştiğinde zaten hasta ölmüş olur. Öyle bir şey yok. Beyin ölümünün gerçekleşmesi gibi bir durum yok. Beynin bazı bölümlerinde hücreler ölmüş. Bazı kısımları ise yaşıyor. Bize umut olarak bazı doktorlar, canlı hücrelerin zaman içerisinde diğerlerinin görevini üstlenerek yerini alabileceğini söylüyorlar. Fakat bu da, 5 milyonda, 10 milyonda bir vakada görülen bir durummuş. Fakat şu anda öyle bir durum yok." dedi. 
`SADECE SOL ELİNİ HAREKET ETTİREBİLİYOR´ 
Kızının sol elini hareket ettirebildiğini söyleyen Metin A., "Kızım sadece sol elini hareket ettirebiliyor. 2 hafta önce ben yanına gittiğimde, benim elimi tuttu. 'Kızım benimle tokalaştı' dedim. Ben hiç bilmiyordum. Elimi alıp göğsüne götürdü. 'Kızım benimle tokalaştın. Hadi bir daha yap' dedim. Yine tuttu, yine göğsüne götürdü elimi. 8-10 defa yaptık bunu. Çok sevindim o hareketine. İnşallah diğer koluyla, bacakları da açılır. Her gün dua ediyorum yavruma. Her gün yanına gidiyorum. Doktorlar her gün 10-15 dakika gösteriyorlar bize. Bizi gördüğü zaman nabzı yükseliyor. Ağlıyor ama sesi çıkmıyor. Gözlerinden yaş da gelmiyor yavrumun" diye konuştu. 
`KÖK HÜCRE TEDAVİSİNE BAŞLAYACAĞIZ´ 
Kızına kök hücre tedavisi uygulamak için Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklediklerini belirten Metin A., şöyle konuştu: 
"İnternetten, beyin hücreleri ölen hastalara nasıl tedavi yapıldığıyla ilgili araştırma yaptım. Dünyada bu olaylara ne tedavi yaptıklarına baktım. Araştırma yaparken bir çocuğun videosu çıktı karşıma. Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nde kök hücre nakliyle iyileştirilmiş hasta. Ayağa kalkmış. Onda da aynı Ayşegül gibi, hiçbir şekilde kontrol yokmuş. 6 aylık bir tedavi sonucu, kök hücre tedavisi ile ayağa kalkmış. Ben de bunu görünce, ertesi sabah Kocaeli İl Sağlık Müdürü ile irtibata geçtim. Durumu anlattım. Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki doktorlarla irtibata geçip randevu aldılar. Gittik, görüştük. Şimdi Ayşegül için gerekli her şeyi hazırladık. Kök hücre tedavisinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın onayı gerekiyormuş. Şimdi o onayı bekliyoruz. Onay alındıktan sonra kök hücre tedavisine başlatacağız."  
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT
2021-08-15 14:05:24

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