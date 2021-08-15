TOSFED Körfez Pisti'nde yarış heyecanı



Dinçer AKBİR / KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) Kocali Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen Avis 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları bugün TOSFED Körfez Pisti'nde koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) organize ettiği Avis 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları bugün koşuldu. KOSDER tarafından düzenlenen yarışlarda pilotlar, Maxi ve Süper Grup olmak üzere 2 kategoride kıran kırana mücadele etti. Maxi Grup'un ilk yarışında Turgut Konukoğlu birinci, İbrahim Okyay ikinci, Ayhan Göllü üçüncü oldu. İkinci yarışta da birinci yine Turgut Konukoğlu olurken, Yiğit Eröge ikinci, Süleyman Berkel üçüncü oldu.

Süper Grup'un ilk yarışında ise Özkan Kırbacı birinci, Sinan Soylu ikinci, Andrea Furci üçüncü oldu. Grubun ikinci yarışında da birinci ve ikinci isimler yerlerini korurken, üçüncü isim Kerem Kazaz oldu.

Takımlar kategorisinde ise birincilik ödülünü Bitci Racing Team AMS takımı kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

DetayDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR

2021-08-15 19:08:35



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