Üst geçidi kullanmadı canından oldu 

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Alp (58), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sıralarında D-130 Karayolu Sepetlipınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 41 ADD 427 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Alp´e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tahsin Alp´in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Tahsin Alp´in cansız bedeni morga götürüldü.
Bu arada, kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 50 metre yakınında yaya üstü geçidi olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2021-08-15 23:40:43
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