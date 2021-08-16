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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’ne deprem erken uyarı sistemi alt yapısı kuruluyor

İHA

Kocaeli’ne deprem erken uyarı sistemi alt yapısı kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada Kocaeli’ne deprem erken uyarı sistemi aly yapısı kuracaklarını söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. En büyük felaketin tedbirsizlik olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “AFAD ve üniversite ile yürüttüğümüz ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması Projesi’ ile şehrimizde deprem uyarı ve acil müdahale sistemini kuruyoruz. Böylece Türkiye genelinde deprem erken uyarı sisteminin alt yapısı ilk kez Kocaeli’de oluşturulacak. İlimizdeki riskli binalar, alt yapıda elektrik, doğalgaz, su boruları, baraj, göller ve kanalizasyonlar, sanayi alanları detaylı inceleniyor. Erken uyarı sistemi sayesinde Kocaeli ve çevremizde yaşanacak olası bir depremin zararlarının azaltılmasında büyük bir adım atılmış olacak. Olası bir deprem anında sistem faaliyete geçtiğinde AFAD tarafından erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa bu sistemi kuran belediye olarak, ülkemize örnek ve model olacak” dedi.
Asrın en büyük felâketlerinden biri olan 17 Ağustos Depreminde yaşanan can kayıplarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Depremde canlarımızı bizden alan deprem değil dayanıksız yapılardı, felakete hazırlıksız olmamızdı. Bugün dünya ve ülkemiz virüs felaketiyle karşı karşıya. Çok yakın zamanda orman yangınları yüreğimizi de yaktı. İster deprem olsun, ister pandemi veya orman yangınları, milletçe tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.
Büyükakın mesajın devamında şu ifadelere yer verdi: “Bundan tam 22 yıl önce uykuda iken deprem denilen felaketle sarsıldık. Nice canlar kaybettik, niceleri de engelli kaldı. 17 Ağustos 1999 depremi, geçtiğimiz yüzyılın en büyük felaketiydi. Türkiye’miz hemen her gün yeni bir depremle sarsılıyor. Bir deprem ülkesinde olduğumuz ve bir deprem şehrinde yaşadığımız gerçeğini hiçbir zaman unutamayız. Yaşanan bunca acı ve kaybın ise tek bir sorumlusu var; tedbirsizlik. Bugünlerde yine o aynı anlayış, vurdumduymazlık ve tedbirsizlik başka bir alanda, pandemi salgınında devam etmemeli. Eğer ailemizi, çocuklarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, şehrimizi, ülkemizi seviyorsak; acılar yaşanmasın, can kayıpları olmasın istiyorsak pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymalı, aşılarımızı yaptırmalıyız.”
“Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla bugün Kocaeli’miz, Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı yatırımlarla ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, GTÜ ve AFAD ile projeler geliştiriyoruz. Girişimlerimiz sonucunda AFAD tarafından afetle ilgili projelerde Kocaeli pilot il seçildi. ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanacak ve diğer şehirlere örnek olacak.”
“Proje kapsamında Büyükşehir tarafından ilimizin farklı zeminlerine kurularak işletilen 31 adet deprem istasyonu sayımıza AFAD tarafından 10 istasyon daha eklenerek bu sayı 41’e çıkarıldı. GTÜ ise projenin bilimsel ve teknik çalışmalarını yürütüyor. Projeyle ilimizde depreme yönelik erken uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak. Ayrıca proje kapsamında depremin dışında kalan heyelan, taşkın, yangın, endüstriyel kazalar gibi afet tehlikeleri de incelenecek. Sismolojik izleme merkezimiz, bilgi ve donanımla güçlendirilecek. Kocaeli’de bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dâhil edilecek. Proje kapsamında ilimizdeki bina envanter çalışmaları da devam ediyor. Böylece risk oluşturan binalar takip edilerek, önceden önlem alınacak.”
“Büyükşehir olarak, Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflamasını yaparak, deprem riskini tanımlamış ve Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarını, altı farklı fay için deprem senaryosu üzerinden hazırlamış bulunuyoruz. İlimize ait tüm zemin verilerinin yer aldığı zemin veri bilgi bankasına da veri girişleri aralıksız sürüyor. Böylece Kocaeli’nin farklı zemin cinslerine yerleştirilmiş 41 adet ivmeölçer istasyonu ile yerel ve ulusal deprem riskine yönelik AFAD ile birlikte sismolojik gözlem yapıyoruz. Deprem acil müdahale ve erken uyarı sistemimizin alt yapısını da bu yerel deprem kayıt ağı oluşturuyor.”
“Şehirdeki riskli alanları ortadan kaldırmak da büyük önem taşıyor. AFAD’ın yaptığı çalışmalar ve Büyükşehir olarak bizim yıkımını gerçekleştirdiğimiz yapıların ardından Kocaeli’de bin 369 adet hasarlı yapının tespiti sağlandı. Söz konusu hasarlı yapıların güçlendirilmesine yönelik hak sahiplerine tebligatlar yapıldı, sonuca göre hareket edeceğiz. Ayrıca kalan hasarlı yapılara ilişkin çözüm önerileri üretmek üzere dönüşüm senaryoları oluşturuyoruz. Hasarlı yapılara ilişkin kat sayısı, kullanım türleri, hasar durumu ve yapım değeri, parsel bilgileri, mülkiyet durumu ve fiili yapılaşmaya ilişkin detaylı analizlerimizi tamamladık. Bu çalışmamızla Kocaeli’de AFAD tarafından hasarlı olarak ifade edilen tüm yapıların dönüştürülmesinde son derece kararlıyız.”
“Kocaeli genelinde kentsel dönüşüm, gelişme ve yenileme ihtiyacı olan alanları belirlemek ve bütüncül bir yaklaşım oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Master Planı Araştırma Raporumuzu hazırlamıştık. Rapor sonucunda Kocaeli genelinde yaklaşık 23 bin konutun ve 110 bin vatandaşımızın yaşadığı bin 200 hektarlık alanda çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Yine rapor dâhilinde kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğindeki Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini de ele aldık. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalarımızı sonuçlandırmak üzereyiz. Kocaeli’de afete hazır ve yaşam kalitesi yüksek alanların oluşturulmasına yönelik gerekli müdahaleleri yapmayı hedefliyoruz.”
“Yaptığımız veya yapacağımız hiçbir şey giden canlarımızı geri getirmeyecektir. Ancak gelecekte olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilir, aynı acıların tekrar yaşanmamasını sağlayabiliriz. Büyükşehir olarak depreme ve her türlü afete hazır bir Kocaeli için ilk günden kollarımızı sıvadık ve üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği söz konu olduğunda hiçbir konunun ihmal edilmesine izin vermiyoruz. Hemşerilerimizden de bu konuda bizlere yardımcı olmalarını, kendileri ve ailelerinin can güvenliği için ne olursa olsun hasarlı binalarda yaşamaya devam etmemelerini rica ediyoruz. 17 Ağustos Depremi’nde vefat etmiş olanlara bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara ise başsağlığı diliyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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