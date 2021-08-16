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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanya’ya uluslararası ödül

İHA

Ormanya’ya uluslararası ödül

Kocaeli’de 2018 yılında faaliyete geçirilen ve üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde “En iyi Ekolojik Destinasyon” seçildi.
Dünya’nın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2 bin dönüm alan üzerine kurulan Ormanya, “En iyi Ekolojik Destinasyon” seçildi.100’e yakın ülkeden ve 1000’e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne layık görülen Ormanya’ya ödülü önceki gün Tokat’ta düzenlenen törenle verildi.
1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, dünyanın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller yerlerini buldu. En İyi Ekolojik Destinasyon seçilen. Ödül törenine, 30’a yakın büyükelçi, 1000’e yakın ekoturizm profesyonelleri, yurt içi ve yurt dışı medya mensuplarının, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve özel davetliler katıldı.
Açıldığı tarihten itibaren özgün alanları ile standardın üzerine çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. 2019 yılında da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı olan Ormanya, turizm acentelerinin ve turistlerin yoğun ilgisi ile çekici doğa turizmi destinasyonları arasında kendini ilk sıralarda gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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