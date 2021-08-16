90 yaşında, yüzünde tarihin izlerini taşıyor 6 aylıkken ailesi ile Romanya’dan Akmeşe’ye göç eden Ünzile Ercan sağlığını tarhanaya borçlu

– Ailesi ile birlikte 6 yaşında Romanya’dan Kocaeli’ne göç eden 90 yaşındaki Ünzile Ercan, tarihin izlerini adeta yüzünde taşıyor. Tek başına köyde yaşayan Ercan, sağlığını ise tarhanaya borçlu olduğunu düşünüyor.

90 yaşındaki Ünzile Ercan; henüz 6 aylıkken ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etti. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Akmeşe’ye yerleşen Ercan, son dayanağı olan eşini de kaybettikten sonra, köydeki evinde tek başına yaşamaya başladı. Çocuklarının defalarca çağırmasına rağmen, köyünde yaşamayı tercih eden Ünzile Ercan, sağlığını tarhana çorbasına borçlu.

Türkiye’ye geliş hikayesini anlatan Ercan, “Ben 6 aylıkken Romanya’dan gelmişiz. Bizi Romanya’dan gemiye koymuşlar, 8’erli gruplar halinde Akmeşe bölgesine gelmişiz. Doğum yerim Köstence. O zamandan bu zamana burada yaşıyoruz. Eşimle evlendim, çocuğumuz oldu. Torunum bana 2 tane kaz getirdi. O kazlara bakıyorum, bahçeye gidiyorum. Abdest alıyorum, namaz kılıyorum. Kapının önüne çıkıyorum. Vaktim geçiyor. Oğlum 40 senedir İzmit’te. Bana kızıyorlar. Yanlarına gitmiyorum diye” dedi.



“Eşimi çok özlüyorum”

Eşini çok özlediğini ifade eden Ercan, “Her gün ağlıyorum. Onunla neredeyse 60 seneden fazla yaşadım. Hep beraberdik. O nereye gitse bende oraya giderdim. Ben hamur açardım, o pişirirdi. Ben burada yaşadıkça onu görüyorum. Onun için bu evi asla bırakamam. Bir tane takvim kağıdını okumadan atmazdım, okumayı çok severdim. Cenabı Allah rızkımı veriyor, sağlığımı da versin namazımı da kılayım o bana yeter. Ölene kadar sağlığım olsun, namazımı kılayım. Ömrüm bittiyse de eşimin yanına gideyim bir an önce. Ona kavuşayım, ayıp olmasın ama onu çok özledim” şeklinde konuştu.

Sağlığını tarhana çorbasına borçlu olduğunu belirten Ünzile Ercan, “Tarhana fazla karnını şişirmez, zaten kendin yapıyorsun. Domates doğrarım, soğan doğrarım, süt ve yoğurt koyarım, hiç su koymam, yoğururum. Daha sonra 15 gün sütle yumru gibi yapıyorum. 20 günden sonra lokma lokma peşkire serersin, ufalayıp kurutursun. Bugün bile tarhana yedik. Şimdi gençler tarhana yapar mı? Bu gençliği neye borçluyum biliyor musun? Az yemek, az uyumak, tarhana içmek. Anlatabildim mi? Karnın şişene kadar yemek hem günah, hem sağlıksız. Az yiyeceksin, az uyuyacaksın ve tarhana yiyeceksin” ifadelerini kullandı.

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