Serinlemek için denize giren 195 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 195 kişi, sahillerde görev yapan KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) geçtiğimiz hafta sahillerde 195 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

KOSKEM ekipleri, hafta sonu da dahil olmak üzere sahillerde görev yapıyor. Cebeci’de 80, Kovanağzı’nda 8, Kumcağızda 55, Kerpe’de 10, Sarısu’da 3, Seyrekte 5, Bağırganlı’da 17, Karamürsel’de 10, Darıca’da 3 ve Bayramoğlunda 4 kişi olmak üzere toplam 195 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 39 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.

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