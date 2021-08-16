Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (2)

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ANNE VE OĞLU ADLİYEDE

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları Ahmet Avcı ile kızı Ebru Avcı´yı bıçaklayarak öldürüp anne Fatma Avcı ve diğer çocukları Mustafa Avcı´yı yaralayan Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hakan Y.´ye, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü´nden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada güvenlik önlemi amacıyla polis yeleği giydirildiği görüldü. Öte yandan anne Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.´nin apartmana yerleştirdikleri kendilerine ait güvenlik kamerasından Avcı ailesinin alışverişten döndüklerini gördüğü, daha sonra binanın önüne inerek kavga etmeye başladıkları öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-08-16 14:54:42



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