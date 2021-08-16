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"Merkez, 60 Evler’de acayip deprem oldu" 17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

İHA

"Merkez, 60 Evler’de acayip deprem oldu" 17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. Deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen izleri Kocaeli’nin her köşesinde görülüyor. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu ‘155 Haber Merkezi’ne bildiriyor. Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:
" Merkez deprem oluyor
Anlaşıldı dikkatli olun
Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim
Burada ışıklar gitti
Merkez 60 Evler’de acayip deprem oldu
Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun
Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı
Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı
Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın
Benzinliğin bahçesindeki 45 katlı bina tamamen çöktü
Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 510 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar
İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor
Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız
NATO ve Denizciler Caddesi’nde bazı binalarda çökme var
Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var
Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir
Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim
Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor
Merkez tekrar deprem oluyor"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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