Oturma odasındaki alevleri görünce eşiyle kendini dışarı attı Alev alev yanan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü Yanan daireden yükselen alevler üst katlara da zarar verdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir binanın 2. katında oturma odasından bir anda alevlerin yükseldiğini gören şahıs ile eşi kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında diğer katlar da zarar gördü.

Yangın, Körfez Atalar Mahallesi Ata Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muhammed M. adlı yabancı uyruklu şahsın ailesi ile birlikte yaşadığı evin oturma odasından aniden alevler yükseldi. Alevleri gören şahıs, eşi ile kendini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçrarken, yangının çıktığı daire ise alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 3 katı da hasar gördü. Elektrik hattından çıktığı düşünülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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