TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

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– TFF 1. Lig ilk hafta mücadelesinde, Kocaelispor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.





Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Del Valle kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 01

21. dakikada sol kanatta topu kazanan Atilla’nın ortasını defans, arka direk önünde uzaklaştırdı.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kocaelispor Atilla Turan ile kullandı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla sert şutu direkten döndü.

33. dakikada ceza sahası dışında topu kazanan Atilla Turan’ın 30 metreden sert şutu az farkla auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası dışından İrfan’ın sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Emre Kırgın xx, Gökmen Baltacı xx, Mehmet Akıncık xx

Kocaelispor: Korcan xx, Diego xx, Atilla xx, Cisse xx, Mehmet xx, Yılmaz xx, İrfan xx, Georges xx, Michael xx, Dino x, Tisdel xx

Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğit, İsa, Bahattin

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Ümraniyespor: Burak xx, Avdija xx, Alim xx, Tomislav xx, Ercan xx, Onur xx, Oğuz xx, Emre xx, Bommou xx, Del Valle xx, Mrsic xx

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Serkan, Emre, Camara, Kehinde, Fuat, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Del Valle (dk. 5) (Ümraniyespor)

Sarı Kart: Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

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