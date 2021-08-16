Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2021-08-16 21:54:16
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