Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)

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ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-08-16 21:54:16



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