TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)

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– TFF 1. Lig ilk hafta mücadelesinde, Kocaelispor, Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 30 üstünlüğü ile tamamlandı.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada rakibi Georges’e sert müdahalede bulunan Yusuf direk kırmızı kart ile oyundan atıldı.

59. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Oğuz topu ceza sahası içine ortaladı. Kocaelispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ercan’ın önünde kaldı. Ercan’ın altıpas üzerinden vuruşu ağlarla buluştu. 02

69. dakikada korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu Ümraniyespor, Oğuz ile kullandı. Oğuz’un plase vuruşu filelere gitti. 03

85. dakikada Kocaelisporlu Atilla Turan ile Ümraniyesporlu Vršajevic kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Emre Kırgın xx, Gökmen Baltacı xx, Mehmet Akıncık xx

Kocaelispor: Korcan xx, Diego xx, Atilla xx, Cisse xx, Mehmet xx, Yılmaz xx, İrfan x (Kubilay dk. 65 x), Georges xx, Michael xx, Dino x (Bahattin dk. 58 x), Tisdel xx

Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğitali, İsa

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Ümraniyespor: Burak xx, Avdija Vršajevic xx, Alim xx, Tomislav xx, Ercan xx, Onur xx (Camara dk. 69), Oğuz xx, Yusuf Emre x, Bammou xx (Kehinde dk. 90 ?), Del Valle xx (Emre dk. 89 ?), Mrsic xx (Serkan dk. 69 x)

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Fuat, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Del Valle (dk. 5), Ercan (dk. 59), Oğuz (dk. 69) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kartlar: Atila Turan (dk. 85) (Kocaelispor), Yusuf (dk. 50), Vršajevic (dk. 85) Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Cisse, Yılmaz (Kocaelispor) Ercan Coşkun, Bammou, Del Valle (Ümraniyespor)

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