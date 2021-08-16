Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3

Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Gökmen Baltacı (xx), Mehmet Akıncık (xx)
KOCAELİSPOR: Korcan (x) - Aleksis (x), Mehmet Taş (x), Yılmaz (x), Ndlovu (x) (Dk.57 Bahattin), İrfan (x) (Dk. 65 Kubilay), Atila (xx), Cisse (x), Mandjeck (x), Pereira (x), Tisdell (x) (Dk.73 Musa x)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Vrsajevic (xx), Alim (xx), Bammou (xx) (Dk.90 Kehinde), Onur (xx) (Dk.70 Camara xx), Oğuz (xx), Rodrigez (xx) (Dk.89 Nefiz), Mrsic (xx) (Dk.70 Onur xx), Yusuf Emre (x), Glumac (xx), Ercan (xx)
GOLLER: Dk.5 Rodrigez, Dk.59 Ercan, Dk.69 Oğuz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.86 Atila (Kocaelispor) Dk. 51 Yusuf Emre, Dk.86 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 49 Atila, Dk. 76 Cisse, Dk.86 Yılmaz (Kocaelispor) Dk. 31 Ercan, Dk.86 Bammou, Dk.89 Rodrigez (Bereket Sigorta Ümraniyespor) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin ilk haftasında kendi evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor´a 3-0 yenildi.
5´inci dakikada Vrsajevic ceza sahasının sağ bölgesinden açtığı ortayla Rodirigez´i topla buluşturdu. Rodrigez düzgün bir vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-1.
59´uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Ercan´ın önünde kaldı. Ercan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
69´uncu dakikada Bereket Sigorta Ümraniyespor sol korner çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oğuz Gürbulak, kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-3. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-08-16 22:47:57
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