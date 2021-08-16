Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı 

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Kaya K., iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.´ye saldırarak yaraladı.
Olay saat 19.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde işyeri bulunan Kaya K. ile Yunus T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kaya K. iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.´ye saldırdı. Yunus T. vücuduna aldığı kılıç darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Yunus T.´yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Yunus T. ameliyata alındı. Kaya K. ise olay yerinde polislere teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2021-08-16 23:05:06
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