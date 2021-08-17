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Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

DHA

Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından


ALİŞAN KOYUNCU / İZMİT-KOCAELİ,(DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin ilk haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu belirterek sabır isterken, Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktör Recep Uçar 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti. 
TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Genel olarak takımın sahaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Mustafa Reşit Akçay, "Kendi evimizde kaybetmek çok acı verici ama ilk müsabaka. Kötü oynamadık, kötü goller yedik. Rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı iyi kullanamadık. Seyircimizin ve taraftarımızın bize karşı tavrı ve davranışları da saygı duyulacak şekilde, biz de saygı duyuyoruz. Çünkü güçlü bir camianın, her zaman kazanmaya alışmış olan taraftarı, kendi evindeki mağlubiyetlere böyle refleksler verebilir. Takımlarına güvenmeleri gerek, çünkü sahadaki mücadele ve kendini ifade etme, formayı taşıma konusunda çok fazla problem yaşamdık. Taktiksel olarak bazı ayrıntılarda problemler var. İki tane sırtı dönük rakibe yapılan faullerle iki tane gol yedik. Bunların hepsi çözülebilir. Önümüzde çok uzun bir maraton var bunu düzeltecek gücümüz var ve sahada da uygulayacak oyuncularımız var, başarabiliriz sadece biraz sabır. Hem bizde hem taraftarımız da bu sabır olması gerek" diye konuştu. 
"TAKTİKSEL OLARAK EKSİKLERİMİZİ KABUL ETMELİYİZ"
Taktiksel anlamda bazı problemlerin yaşandığını fakat kısa zamanda bu problemlerin çözüleceğini belirten Akçay şöyle konuştu:
"Önümüzde 5 haftalık bir süreç var ve bu 5 haftada iki defa aramız var. Biri milli takım arası diğeri de bay arası. Bu takıma bu sabır tanınmalıdır. Fiziksel olarak bence çok çok iyiyiz ama taktiksel olarak eksiklerimizi kabul etmeliyiz. Bunlar üzerinde çalışmalar yaparak sahadaki sonuçları lehimize çevirmeye çalışacağız. Belki bir oyuncu daha bize katılacak. Onun da katılmasıyla bizim üçüncü bölgedeki gücümüzü daha da artıracak ve rekabeti yükseltecektir."
"KÖTÜ GOLLER YEDİK AMA ÇABAMIZ İYİYDİ"
Kocaelispor'un biraz zamana ve sabra ihtiyacı olduğuna değinen Akçay, sözlerine şöyle devam etti: 
"Şampiyonluğa gelince neden olmasın ? Biz önümüzdeki 5 haftalık süreci 8 ve 9 puan olarak kendimize göre bir planladık bu olmayabilir de, sabır göstermek gerekir. Bunu zaten yöneticiler bilir. Ne zaman kayık değiştirmemiz gerek ne zaman at değiştirmemiz gerek onlar tecrübeli, onlar bilir ve o zaman da devreye girilir. Şu anda bunları konuşmak çok doğru değil, takımımıza ve oyuncularımıza güvenmeliyiz. Hepsi pırlanta gibi. Taraftarın bugün alınganlık göstermesi normal. Skor biraz ağır gibi geldi. Kötü goller yedik ama çabamız iyiydi."
RECEP UÇAR: 3 PUANDAN DOLAYI OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM
Aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirten Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Öncelikli olarak ligimizin en zor deplasmanlarından biri olan Kocaeli deplasmanında uzun bir aradan sonra seyirci önünde alınan 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslında her maçın bir hikayesi olur ama bu bizim için hayal ettiğimiz bir hikaye değildi. 4'üncü dakika bulduğumuz golle başladığımız maçta bizim birincil amacımız bu sezon göreceksiniz iyi futbol oynayan bir takım izlettirebilmek. Maalesef oyunun ilk yarısında özellikle topun bizde olduğu bölümleri iyi oynayamadık. Özeleştiri yaparsak sadece savunan bir takımdık. Devreye kadar skoru koruyabildik. İkinci yarı da aşırı net pozisyon vermedik. Devre arasında oyuncularımla konuştuğumuzda ikinci yarı sahada tamamen gerçek kimliğimizi yansıtmak için sahaya çıktık ama bir anda 51'inci dakikada maç farklı bir hikayeye döndü. 11'e 10 kaldık ve işin yine savunan kısmına döndük. O arada duran toplar neticesinde bulduğumuz gollerle oyun bir anda 3-0'a geldi. Daha sonra iki takımdan da birer oyuncu eksildi ve bu bölümde de takımımın savunma kısmında ortaya koyduğu mücadeleden de memnunum" ifadelerini kullandı. 
"BEKLEDİĞİM SENARYO DEĞİLDİ"
Takımının savunma anlamında gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Uçar, "Maçtan önce teknik adamlar birçok strateji planlar, oyunun senaryoları üzerinde düşünceler ortaya koyarız ama bu benim beklediğim bir senaryo değildi ama her durum ve şartta oynayabilen oyunu gol yemeden tamamlayan oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları
Recep Uyar'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-08-17 00:09:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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