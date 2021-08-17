Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 24 bin tane konut risk taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 24 bin tane konut risk taşıyor

DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 24 bin tane konut risk taşıyor


Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremde yaşamını yitirenler, depremin 22'inci yıldönümünde anıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "24 bin tane konut risk taşıyor. Bu 24 bin konutu değiştirmek için, bu kentin 1 milyar TL paraya ihtiyacı var. Elimizi hep birlikte taşın altına koyup, bunları dönüştürmemiz lazım" dedi. 
Gölcük Kavaklı sahilinde, 17 Ağustos 1999 depreminin 22´inci yıldönümü nedeniyle, depremde hayatını kaybedenleri anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, milletvekilleri, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim okundu. 
`113 TANE RİSKLİ YAPIYI YIKTIK´ 
Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen kentte halen hasarlı binalar bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 
"Kocaeli'de yaklaşık bin 500 kadar hasarlı konut var. Halen var. Zamanında, temelinde ihtiras yattığına inandığım sebeplerle, bir tarafında alıcı, bir tarafında satıcının olduğu, öbür tarafta kamu yöneticisinin olduğu bir yaklaşım ile bu ortaya çıkmış. Kabahatli arayacak değiliz. Şu anda, günahı kimin üzerine atacağımızla uğraşacak da değiliz. Bu olmuş, binalar yıkılmış, insanlar vefat etmiş, insanlar sakat kalmış. Ama halen, 22 sene sonra bugün, bin 500 tane konut duruyor. 'Efendim niye yıkmıyorsunuz? Görevli değil misiniz?' denilebilir. Fakat o kadar basit değil. Çünkü hukuki meseleler var. Mesela şu anda vatandaş orta hasarlı konutları, 'Ben yapacağım' dediğinde, bizim onu yıkma şansımız yok. Bin 400 kadar orta hasarlı konut var. Bakın, biz bunu yapacaksak birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte, vatandaşımızla birlikte yapacağız. Biz, tek başımıza 'Bu konutları yıkacağız' dediğimizde, bırakın orta hasarlı konutları, ağır hasarlı konutlarda bile dünya kadar engel çıkıyor. Bu sene başlattığımız süreçte 113 tane riskli yapıyı yıktık. Bunu başardık. Ama 28 tane ağır hasarlı konut var bu kentte. İçine girilmemesi gerekiyor. Maalesef bunların içinde yaşayan insanlar var. Yani durum ciddi. Bunu çözecek olan da bizleriz, başkası değil. Hep birlikte olmadıktan sonra, birbirimize yardımcı olmadıktan sonra, bu konular politize edilmedikten sonra, bunun çözülmesi mümkün değil."  
`24 BİN KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR´ 
Kentte çeşitli sebeplerden dolayı riskli durumda olan 24 bin konut olduğunu belirten Büyükakın, "Yaptığımız risk değerlendirme analizlerine göre, bu kentte halen 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bu konutlar riskli. Ağır hasarlı ve orta hasarlı konutlardan bahsetmiyorum. Kimisi zemininden dolayı risk altında, kimisi inşaat kurallarına uyulmamasından, deprem yönetmeliklerinden, geçmişte kalmış olmasından dolayı risk altında. Şunu biliyoruz ki, 24 bin tane konut risk taşıyor. Bu 24 bin konutu değiştirmek için, bu kentin 1 milyar TL paraya ihtiyacı var. Elimizi hep birlikte taşın altına koyup, bunları dönüştürmemiz lazım. Dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. 
`28 BİNADAN 3 TANESİ HARİCİNDE HEPSİ YIKILACAK´ 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise Kocaeli'deki ağır hasarlı konutların neredeyse tamamının yıkımının 1 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, "17 Ağustos depreminden sonra afetlere ilişkin olarak Türkiye'de bir paradigma değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik de AFAD sisteminin kurulması ile başladı. Şu anda afet ve acil durumlarla ilgili tüm tedbirleri, yönetimi tek bir merkezden yürütülüyor. En son olarak da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Tabii Türkiye'deki yapı stoku eski bir stok. Bunların bir anda değiştirilebilmesi, dönüştürülebilmesi çok kolay değil. Geçen yıl 28 tane yıkılması gereken binamız vardı. Bunlardan 8 tanesi fiilen yıkıldı. Kalan 19 binadan 3 tanesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediyelerimizle iş birliği yaparak, 11 tanesinin daha yıkılması yönünde ben talimat verdim. İhalesini yaptık. Bunlardan 1 tanesi yıkıldı. 1 ay içerisinde de kalan 10 tanesi yıkılacak. Dolayısıyla, geçen yıl ağır hasarlı olarak belirttiğimiz 28 binadan yürütmeyi durdurma kararı alan 3 tanesi haricinde kalan hepsi yıkılacak." diye konuştu. 
`HER DEPREM FELAKETİNDE AYNI ŞEKİLDE YIKILIYORUZ´ 
TBMM Başkanvekili Haydar Akar da doğal afetler öncesinde yapılması gerekenlerin konuşulması gerektiğini söyledi. Akar, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Peki, 22 sene önce yaşadığımız deprem ile bugün yaşadığımız depremler arasında bir fark görebiliyor musunuz? Vefat edenlerin sayısı anlamında söylemiyorum. Konutlarımızın durum, yaşantımız, müdahalemiz, aldığımız tedbirler konusunda bir fark görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Her deprem felaketinde aynı şekilde yıkılıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Peki tek doğal afet deprem midir? Hayır değildir. Daha yeni yangınlar yaşadık, o da doğal afet. Sel yaşadık. O da doğal afet. Bunun nedeni insandan ya da doğadan kaynaklanmış olabilir. Fakat bunlar gerçek. Depremi de yaşamaya devam edeceğiz. Yangını da, selleri de yaşamaya devam edeceğiz. Pandemi dediğimiz, son 1,5 yıldır önü alınamayan hastalıklarla da bundan sonra yaşamımıza devam edeceğiz. Demek ki, gelecekte ve yaşandığı anda yapılacakları konuşmak yerine, 'Ne kadar iyi hizmet ettik', 'Orman yangınlarını söndürdük', 'Selleri bertaraf ettik' demek yerine, orada bu olay yaşandığında can kaybı olmaması için yapılması gerekenleri konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR
2021-08-17 01:00:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ...
Mustafa Reşit Akçay’dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay’dan Kocaelispor taraftarı yorumu: ...
Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: "Çok kötü goller yedik" Recep Uçar: "Ofansif olarak memnun olmadım"
YEREL HABERLER Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından Mustafa ...
Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı 
YEREL HABERLER Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı 
Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3
YEREL HABERLER Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3
TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 3 (Maç ...
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)
YEREL HABERLER Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle ...
2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu ...
TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk ...
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
YEREL HABERLER Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle ...
Oturma odasındaki alevleri görünce eşiyle kendini dışarı attı Alev alev yanan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü Yanan daireden yükselen alevler üst katlara da zarar verdi
YEREL HABERLER Oturma odasındaki alevleri görünce eşiyle kendini ...
Komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ve kızı toprağa verildi
YEREL HABERLER Komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ve kızı ...
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda
YEREL HABERLER Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının ...
"Merkez, 60 Evler’de acayip deprem oldu" 17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER "Merkez, 60 Evler’de acayip deprem oldu" 17 Ağustos ...
Darıca Belediyesi’nin bileği bükülmüyor
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nin bileği bükülmüyor
Kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle ...
Körfez ve Derince’den sel bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Körfez ve Derince’den sel bölgesine yardım eli
Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü Apartmanda sürekli sıkıntı çıkartan Hakan Y., davalık olduğu komşularına sokakta dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana ...
Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
Serinlemek için denize giren 195 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için denize giren 195 kişi boğulmaktan ...
2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu adliyeye sevk edildi Bina kamerasından geldiklerini görünce bıçakla dışarı fırladılar
YEREL HABERLER 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu ...
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.