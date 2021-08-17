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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 24 bin tane konut risk taşıyor (2)

DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 24 bin tane konut risk taşıyor (2)


DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ
17 Ağustos depreminin 22'nci yıldönümünde gerçekleştirilen anma etkinliği, depremin meydana geldiği saat 03.02'de afetin merkez üssü Gölcük Kavaklı Sahili´nde bulunan deprem anıtında düzenlenen törenle devam etti. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile vatandaşların katıldığı törende, yüzyılın felaketinde hayatını kaybedenler için dua okundu.
'KAYBETTİĞİMİZ CANLARI GERİ GETİRME ŞANSIMIZ YOK'
Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 asrın felaketinin 22'nci yıldönümündeyiz. Gecenin bu saatinde pek çok hemşehrimiz anma için buradalar. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos´ta en uzun günü. Gerçekten o gün yaşadığımız 45 saniyelik süre, hem kendi hayatımızı hem de şehrin hayatını, çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 senenin sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme şansımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem gerçeğini biz o gün, sabah çok net bir şekilde anladık" dedi.
'YAPMAMIZ GEREKEN ZARARLARI MİNİMİZE EDECEK TEDBİRLERİ ALMAKTIR'
Afetlerdeki zararları azaltacak tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ise "Bundan tam 22 yıl önce 03.02´de en kritik, en zorlu saatte asrın felaketini ilçemizin merkezinde yaşadık. Bu bir dünyanın felaketi desek, yanlış olmaz. Son yüzyıllarda gerçekleşen en büyük depremlerden bir tanesiydi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya var olduğu tarihten itibaren, doğal afetler her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bizim insanlık olarak yapmamız gereken, bu afetlerdeki zararları minimize edecek tedbirleri almaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2021-08-17 03:59:14

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