Başiskele’nin mahalleleri çocukların sesleriyle şenlendi

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Başiskele Belediyesi, çocuklara yönelik yaptığı “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle eğlenceyi çocukların ayağına götürerek minik Başiskeleliler’i şenlendirdi.

Başiskele’de geleceğin teminatı çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde geçen yıl başlayan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğine bu yaz da devam etti. İlçenin 37 mahallesinde ikamet eden çocukların her birine ulaşabilmek için belirlen 25 noktada yaklaşık her gün bir etkinlik yapan gezici tiyatro ekibi çocukları gönüllerince eğlendirdi. İlk olarak Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda başlayan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Yaylacık Mahallesi’nde yapılan son gösteriyle sona erdi.

Korona virüs tedbirlerine uygun olarak çocukların ve ebeveynlerinin etkinlik alanında oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun olarak ayarlandı. Maskelerini takarak etkinliğe katılanlar alan girişine yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini temizlediler. Çocukların ve ebeveynlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğinde çocuk tiyatroları, İbiş gösterileri, kukla oyunları ve maskotlar ile çocuklar hem gönüllerince eğlendiler hem de yeni yeni bilgiler öğrendiler. Sahneye de çıkan çocuklar tiyatrocularla birlikte şarkılar söylediler ve dans ettiler.

İlçenin dört bir yanını gezen “Mahallemde Şenlik Var” ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak çoluk çocuk herkesi eğlendirerek keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.