Ölen eşine mevlit hazırlığı yaparken traktör altında can verdi Evinin karşısındaki tarlada cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüsten ölen eşi için mevlit hazırlığı yapan 77 yaşındaki şahıs, devrilen traktörü altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay sabah 12.00 sıralarında İzmit Tepeköy Mahallesi Dere Tepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 ay önce korona virüsten ölen eşinin Eda Koç’un ardından mevlit yapmak isteyen Yaşar Koç (77), muhtardan hazırlıklar için sandalye talebinde bulundu. Cumartesi günü yapılacak mevlit için hazırlıklarını sürdüren Koç, evine 200 metre mesafede bulunan Dere Tepe mevkiinde bulunan tarlasını kontrol etmek için traktörü ile tarlaya doğru yola çıktı. Tarlanın girişinde Koç’un kontrolünden çıkan traktör, devrilerek ters döndü. Devrilen traktörün altında kalan Koç ise olay yerinde feci şekilde can verdi.

Koç’tan uzun süre haber alamayan yakınları ise yaptıkları araştırmanın ardından Koç’un en son tarlaya gittiği bilgisine ulaştı. Tarlaya giden yakınları, Koç’u devrilen traktörün altında hareketsiz kanlar içinde yatarken buldu. Koç’un yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Koç’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.