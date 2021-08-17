FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

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Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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