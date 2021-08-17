Kamyonun seyir halinde açılan damperi, PTS direğini devirdi 

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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperi açılınca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğini çarparak, devirdi.

Kaza, İzmitKandıra yolu Akçakese Mahallesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RCY plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Bu sırada damperin çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği devrildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-08-17 17:37:38



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