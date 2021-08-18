İZBAK, afet bölgesi Bozkurt’ta arama çalışmalarına dahil oldu

Muğla’daki faaliyetlerini tamamlayan ve ardından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya doğru yola çıkan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), Bozkurt’taki çalışmalarına dahil oldu.

Muğla ve çevresinde yaşanan orman yangını felaketi sonrası bu bölgeye giderek söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), yangınların söndürülmesinin ardından cumartesi günü İzmit’te döndü. İki gün İzmit’te kalan ve eksikliklerini tamamlayan İZBAK ekibi, pazartesi günü ise yeniden bir araya gelerek sel felaketinden olumsuz etkilenen Kastamonu ve Sinop’a doğru yola çıkmıştı. Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’ne ulaşan ekipler, ayağının tozuyla burada gerçekleştirilen arama çalışmalarına dahil oldu.

Rakıf Yel önderliğinde toplam 8 personelden oluşan İZBAK ekibi, ilk olarak sel felaketinin şiddetinin en çok hissedildiği yerleşim alanlarından biri olan Bozkurt ilçesine gitti. Burada vakit kaybetmeden arama çalışmalarına dahil olduklarını belirten İZBAK Kafile Sorumlusu Rakıf Yel, “İlk olarak, sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi’ne geldik. Burada vakit kaybetmeden Bursa AFAD ve Gebze Arama Kurtarma(GEAK) ekiplerinin Bozkurt İlçe Kaymakamlığı’nın yanında bulunan ve balçıkla kaplanan kapalı pazar alanındaki çalışmalarına katıldık. Şimdilik buradayız, sonrasında nerede yardımımıza ihtiyaç varsa oraya gideceğiz” dedi.

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