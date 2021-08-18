Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de jandarmanın bir eve düzenledikleri operasyonda 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gebze ilçesi Balçık Mahallesi´ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında, piyasaya sürülmeye hazırlanan 675 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. H.H., C.A. ve A.D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2021-08-18 11:12:20



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