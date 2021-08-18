Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 675 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından olayla ilgili gözaltına alınan E.B., H.H., C.A. ve A.D. jandarma karakolunda alınan ifadelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2021-08-18 16:15:22



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