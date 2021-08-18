Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

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Kocaeli TEM Otoyolu’nda 15 düzensiz göçmeni taşıyan araç sürücüsü sevk edildiği adliyeye tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda TEM Otoyolu’nda bir araç durduruldu. Yapılan incelemelerde araç içerisinde 15 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü F.A. ise polis merkezine götürüldü. "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen F.A., tutuklandı.

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